مجلس النواب الروسي يعلن التوقف عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أقرّ مجلس النواب الروسي في قراءة ثالثة وأخيرة قانوناً يسمح لروسيا بالتوقف عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد طردها من مجلس أوروبا في آذار/مارس.

وقال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، في بيان نُشر اليوم بعد التصويت إن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت أداة للصراع السياسي ضد بلدنا في أيدي السياسيين الغربيين".

وأضاف أن "بعض قراراتها يتعارض بشكل مباشر مع الدستور الروسي وقيمنا وتقاليدنا".

ونتيجة لهذا القانون، لن تطبق روسيا بعد الآن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المُتخذة بعد 15 آذار/مارس، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه موسكو قرارها بمغادرة مجلس أوروبا حيث كانت عضوًا منذ 1996.

في اليوم التالي تم استبعاد روسيا رسمياً من المجلس بسبب غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير. وبمغادرة المجلس، خرجت روسيا أيضًا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، فإن روسيا ملزمة رسميًا بالامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى 16 أيلول/سبتمبر، عندما تتوقف عن كونها "طرفًا متعاقدًا سامياً".

وأكد فولودين أن التعويضات التي فرضتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على روسيا قبل 15 آذار/ مارس ستدفع "بالروبل فقط ولحسابات البنوك العامة الروسية".

ويعود أكبر عدد من القضايا المعروضة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لروسيا حالياً، فمن بين 70 ألف قضية عالقة أمام المحكمة، يتعلق حوالى ربعها (24,2%) بأشخاص روس.