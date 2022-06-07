موسكو تعلن السيطرة على مدينة في دونيتسك شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، سيطرة قواتها على مدينة سفياتوغورسك في منطقة دونيتسك، شرقي أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، خلال اجتماع إن القوات الروسية "فرضت سيطرتها الكاملة على الأحياء السكنية للمدينة"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن إجمالي عدد المدن التي باتت تخضع لسيطرة موسكو في منطقتي دونيتسك ولوغانسك "وصل إلى 17" بما فيها مدينتا كراسني ليمان وسفياتوغورسك.

وتابع: "حتى اليوم تمت السيطرة على 97 بالمئة من أراضي لوغانسك".

وكانت روسيا اعترفت رسميا في فبراير/شباط الماضي، بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو "دولتين مستقلتين" عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.