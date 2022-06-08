أوكرانيا تتسلم جثث 210 جنود لقوا حتفهم في ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، ، تسلمها جثث 210 جنود ممن لقوا حتفهم في مدينة ماريوبول.

وذكرت مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع، أن عملية إعادة جثث الجنود الذين سقطوا دفاعا عن ماريوبول "لا تزال جارية"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت المديرية في بيان الثلاثاء، إن معظم الجثث كانت لـ"المدافعين الأبطال عن آزوفستال"، آخر معقل للدفاعات الأوكرانية في المدينة الساحلية الجنوبية، التي سقطت مؤخرا بيد الجنود الروس.

وأشار البيان إلى أن فريق تنسيق أسرى الحرب يعمل على إعادة جثث جميع القتلى، بالإضافة إلى حوالي ألفين و500 أسير حرب، يعتقد أنهم محتجزون لدى القوات الروسية أو الانفصاليين المدعومين من موسكو.

وأضاف: "يجب أن يعود كل الجنود القتلى إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، حيث سيوارون في مثواهم الأخير بكل اعتزاز بسبب عملهم البطولي".

وأكد البيان أن العمل مستمر لإعادة "جميع المدافعين الأوكرانيين الذين تم أسرهم".

مؤخرا، أجرت كييف وموسكو تبادلا لجثث الجنود القتلى من الطرفين، في إطار الاتفاق الذي أنهى شهرين من الحصار الروسي على مدينة ماريوبول.