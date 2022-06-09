روسيا تعلن قصف قاعدة بالقرب من العاصمة أوكرانيا تضم مرتزقة أجانب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قاعدة عسكرية أوكرانية بزعم أن مرتزقة أجانب يتدربون داخلها، باستخدام صواريخ.

وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم الوزارة، اليوم الخميس إن مركز التدريب يقع في مدينة زهيتومير وسط أوكرانيا، التي تبعد حوالي 125 كيلومترا غربي كييف.

ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا على مزاعم روسيا.

تتحدث روسيا عن مقاتلين أجانب انضموا إلى القوات الأوكرانية في الحرب، ووصفتهم بـ"المرتزقة".

وقال كوناشينكوف إن الصواريخ الروسية دمرت أيضا مستودعا للذخيرة، وصواريخ مضادة للطائرات في مناطق أخرى بالبلاد.

من جانب آخر ذكر سيرهي هايداي، حاكم مقاطعة لوغانسك بشرق أوكرانيا، إن القوات الروسية تستخدم "تكتيكات الأرض المحروقة" ضد مدينة سيفيرودونتسك، حيث تمطرها بصواريخ ومدفعية وقذائف هاون.

وصرح هايداي للأسوشيتدبرس اليوم الخميس بأن مدينة ليسيتشانسك المجاورة تعاني من القصف "ليلا ونهارا".

وقال إن الروس يحاولون اقتحام الطريق الرئيسي الذي يربط بين ليسيتشانسك ومدينة بخموت، لكنهم فشلوا في السيطرة عليها.

واضاف "أوكرانيا لا تزال قادرة على إيصال الإمدادات الإنسانية إلى المنطقة عبر طريق آمن نسبيا".

كانت مناطق شرق أوكرانيا هي المحور الرئيسي لهجمات روسيا منذ أكثر من شهرين.

وذكر هايداي أن مصنعا للكيماويات تعرض لهجومين، بالإضافة الى "معارك شرسة" مستمرة في سيفيرودونيتسك.

واضاف "معارك الشوارع تقع بدرجات متفاوتة من النجاح في المدينة. الجيش الأوكراني يقاتل من أجل كل شارع ومنزل".