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محكمة استئناف يونانية تلغي قرارا يسمح لواشنطن بمصادرة نفط ناقلة إيرانية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 09.06.2022 15:09
الناقلة الايرانية المصادرة رويترز الناقلة الايرانية المصادرة (رويترز)

ألغت محكمة يونانية حكما سابقا سمح للولايات المتحدة بمصادرة ناقلة إيرانية محتجزة في جزيرة "إيفيا" اليونانية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، الخميس.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليومية، أن محكمة الاستئناف ألغت، الأربعاء، حكما سابقا بمصادرة ونقل النفط الإيراني من الناقلة المحتجزة، بعد اعتراضات من الجانب الإيراني.

وبناء على الحكم الجديد، على السلطات الأمريكية إعادة النفط الذي نقل بالفعل إلى الناقلة الأمريكية "آيس إنرجي"، بموجب حكم صدر في شهر مايو/ أيار الماضي.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، احتجزت السلطات اليونانية ناقلة النفط الإيرانية "لانا"، والمعروفة سابقا باسم "بيغاس"، في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وقال موقع إيكواسيس، المختص بالسلامة والجودة البحرية، إن ملكية السفينة لم تكن واضحة، وإن الناقلة غيرت الأسماء والأعلام والمالكين عدة مرات، لكن المالكين الجدد غير مدرجين في أي قوائم للعقوبات.

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