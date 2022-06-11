ألمانيا تستشير تركيا وتطلب مساعدتها في رعاية المسنين

صرحت مسؤولة كبيرة في وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية أمام لجنة برلمانية يوم الخميس، أن ألمانيا طلبت مشورة البلاد ومساعدتها بشأن رعاية كبار السن بعد النجاح الباهر الذي حققته تركيا في هذا القطاع خلال جائحة كوفيد -19.

وقالت المسؤولة بالوزارة إلماس إسراء جيجلي أمام اللجنة البرلمانية المنعقدة في العاصمة أنقرة لمناقشة تحسين الخدمات للمواطنين المسنين، إن تركيا نجحت في درء الوباء في دور رعاية المسنين، وأوضحت: "كانت الوفيات في دور رعاية المسنين في بقية الدول تتراوح بين 30% و 80%، بينما كانت 4% على الأكثر في تركيا".

وقالت جيجيلي إن هذا النجاح لفت انتباه العديد من الدول، ومن بينهم ألمانيا التي طلبت النصيحة من تركيا بشأن هذه المسألة، وسألت عن استشارات بخصوص رعاية كبار السن مطالبةً بإرسال موظفين أتراك لمساعدتهم في رعايتهم لهذه الفئة من الشعب في ألمانيا.