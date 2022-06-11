القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

ألمانيا تستشير تركيا وتطلب مساعدتها في رعاية المسنين

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 11.06.2022 12:13
بيت لرعاية المسنيين في ولاية أضنة التركية بيت لرعاية المسنيين في ولاية أضنة التركية

صرحت مسؤولة كبيرة في وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية أمام لجنة برلمانية يوم الخميس، أن ألمانيا طلبت مشورة البلاد ومساعدتها بشأن رعاية كبار السن بعد النجاح الباهر الذي حققته تركيا في هذا القطاع خلال جائحة كوفيد -19.

وقالت المسؤولة بالوزارة إلماس إسراء جيجلي أمام اللجنة البرلمانية المنعقدة في العاصمة أنقرة لمناقشة تحسين الخدمات للمواطنين المسنين، إن تركيا نجحت في درء الوباء في دور رعاية المسنين، وأوضحت: "كانت الوفيات في دور رعاية المسنين في بقية الدول تتراوح بين 30% و 80%، بينما كانت 4% على الأكثر في تركيا".

وقالت جيجيلي إن هذا النجاح لفت انتباه العديد من الدول، ومن بينهم ألمانيا التي طلبت النصيحة من تركيا بشأن هذه المسألة، وسألت عن استشارات بخصوص رعاية كبار السن مطالبةً بإرسال موظفين أتراك لمساعدتهم في رعايتهم لهذه الفئة من الشعب في ألمانيا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق سمحت المحكمة العليا البريطانية، الجمعة، للحكومة المضي قدما في خطة...
مختارات