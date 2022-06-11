ألمانيا.. 83 جريمة إسلاموفوبيا خلال الربع الأول من 2022

أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، أنه تم تسجيل 83 جريمة إسلاموفوبيا (رهاب من الإسلام) في البلاد في الربع الأول من عام 2022.

جاء ذلك في رد الحكومة الألمانية، على استجواب يتعلق بجرائم الإسلاموفوبيا المرتكبة في ألمانيا، تقدمت به حزب اليسار.

وأوضحت الحكومة أنه تم تسجيل 83 جريمة إسلاموفوبيا في الربع الأول من العام الجاري، أصيب إثرها 5 أشخاص.

وعلى صعيد متصل، أوضح تقرير أعدته مبادرة برانديليج"(Brandeilig.org) التابعة لجمعية مناهضة التمييز (FAIR)، أنه تم تسجيل 768 هجوما على مساجد في ألمانيا بين يناير/ كانون الثاني 2014 ويونيو/ حزيران 2021.

وأضاف التقرير أن عدد الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها أعلى من ذلك بكثير.