العثور على جثث 5 من ضحايا تحطم مروحية شمالي إيطاليا

عثرت طواقم الإنقاذ الإيطالية على 5 جثث لضحايا تحطم مروحية شمالي إيطاليا كانت تقل على متنها 7 أشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "ANSA "، السبت، أن الفرق عثرت على حطام المروحية في موقع كوسنا في جبال الأبينيني بين منطقتي توسكانا وإميليا-رومانيا الإيطاليتين.

وأوضحت أن الفرق عثرت على جثث 5 أشخاص من ضحايا المروحية، فيما تواصل البحث عن الشخصين الآخرين، (قبل الإعلان عن مصرع جميع الركاب).

والخميس، قالت وكالة "ANSA" الإيطالية، إن مروحية خاصة تقل 7 أشخاص بينهم 4 أتراك، اختفت عن الرادار أثناء تحليقها بين منطقتي توسكانا وإميليا-رومانيا.

وأوضحت أن المروحية من طراز "أجوستا كوالا AW119" أقلعت صباحا من مطار كابانورى تاسينيانو فى مدينة لوكا، وكانت متجهة إلى مدينة تريفيزو بإقليم فينيتو.