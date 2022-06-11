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العثور على جثث 5 من ضحايا تحطم مروحية شمالي إيطاليا

وكالة الأناضول للأنباء
روما
نشر في 11.06.2022 16:10
جانب من عمليات البحث عن الطائرة الأناضول جانب من عمليات البحث عن الطائرة (الأناضول)

عثرت طواقم الإنقاذ الإيطالية على 5 جثث لضحايا تحطم مروحية شمالي إيطاليا كانت تقل على متنها 7 أشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "ANSA "، السبت، أن الفرق عثرت على حطام المروحية في موقع كوسنا في جبال الأبينيني بين منطقتي توسكانا وإميليا-رومانيا الإيطاليتين.

وأوضحت أن الفرق عثرت على جثث 5 أشخاص من ضحايا المروحية، فيما تواصل البحث عن الشخصين الآخرين، (قبل الإعلان عن مصرع جميع الركاب).

والخميس، قالت وكالة "ANSA" الإيطالية، إن مروحية خاصة تقل 7 أشخاص بينهم 4 أتراك، اختفت عن الرادار أثناء تحليقها بين منطقتي توسكانا وإميليا-رومانيا.

وأوضحت أن المروحية من طراز "أجوستا كوالا AW119" أقلعت صباحا من مطار كابانورى تاسينيانو فى مدينة لوكا، وكانت متجهة إلى مدينة تريفيزو بإقليم فينيتو.

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