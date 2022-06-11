العليا البريطانية تسمح بمواصلة خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

سمحت المحكمة العليا البريطانية، الجمعة، للحكومة المضي قدما في خطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا.

وقالت المحكمة في قراراها إنه "لا يوجد دليل على حدوث ممارسات تحمل سوء معاملة أو إعادة قسرية للمرحلين خلال المرحلة الانتقالية التي سيقضونها في رواندا"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفي المقابل، أجازت المحكمة لممثلي المعنيين بالأمر اللجوء إلى محكمة الطعن للبت في قراره بحد أقصى الاثنين المقبل، أي قبل يوم واحد من موعد إقلاع الرحلة المقررة إلى كيغالي في 14 يونيو/حزيران الجاري.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أعلنت الأسبوع الماضي، عن تحديد تاريخ 14 يونيو الجاري موعدا لإقلاع اول رحلة تقل الدفعة الأولى من المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، بعد شهرين من إبرامها اتفاق هجرة مع الدولة الإفريقية لاستقبال مهاجرين وطالبي لجوء في بريطانيا.

وأكدت باتيل أن القرار يشمل أولا أولئك الذين عبروا الحدود البريطانية بطريقة غير قانونية وخطرة ودون أي مبرر، لاسيما من قطعوا القناة الإنجليزية (المانش) من فرنسا في قوارب مطاطية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن النهج الجديد للتعامل مع طالبي اللجوء في بلاده.

وقال إنه قدم عرض لجوء رائد على مستوى العالم من شأنه حماية حدود المملكة المتحدة، ووضع حد لتهريب الأشخاص غير الشرعيين واستعادة السيطرة على الهجرة غير القانونية.

وبينما لم يتم الإفصاح عن هوية المشمولين بالخطة، لكن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا سيشمل بشكل أساسي الذكور البالغين غير المتزوجين، حسبما نقلت "بي بي سي" في أبريل الماضي.