تسليم أول جوازات سفر روسية لسكان من جنوب أوكرانيا

سلمت الإدارة الموالية لموسكو في خيرسون السبت جوازات سفر روسية لعدد من سكان المدينة التي تحتلها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية تاس، أن 23 من سكان خيرسون تسلموا جوازات السفر الروسية الأولى خلال مراسم رسمية، في إجراء مبسط أتاحه مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية أيار/مايو.

ونقلت "تاس" عن رئيس الإدارة الموالية لروسيا في المنطقة فلاديمير سالدو، قوله إن جميع سكاننا في خيرسون يريدون الحصول على جواز سفر وجنسية روسية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف لوكالة "ريا نوفوستي" أن "حقبة جديدة تفتح لنا، إنها أهم وثيقة يمتلكها إنسان في حياته".

وذكرت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون أنه تم اختيار موعد تسليم أول جوازات السفر الروسية هذه بالتزامن مع إحياء ذكرى يوم روسيا في 12 حزيران/يونيو، وهو يوم عطلة احتفالاً باستقلال البلاد.

واحتل الجيش الروسي منطقة خيرسون بالكامل تقريبًا منذ الأيام الأولى لغزوه الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

ويشمل المرسوم الذي وقعه الكرملين في نهاية أيار/مايو ويسمح للسلطات المحلية الموالية لروسيا بتسليم جوازات سفر للسكان، منطقة زابوريجيا أيضًا التي تسيطر عليها موسكو جزئيًا.

وأشارت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى أن المرسوم الرئاسي الروسي باطل قانونًا ولن يكون له أي تأثير على المواطنة الأوكرانية لسكان الأراضي التي تحتلها روسيا مؤقتا.