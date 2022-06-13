دون حسبان الأوكرانيين.. ارتفاع نسبة تدفق المهاجرين الى الاتحاد الاوروبي بـ82%

كشفت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) أن عمليات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 82% بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ففي أيار/مايو زاد عدد الوافدين بنسبة 75% على أساس سنوي إلى 23500، وفقًا لبيان نشر الارقام الأولية.

وشددت الوكالة على التوضيح بأن اللاجئين الأوكرانيين لم يؤخذوا في الاعتبار في هذه الحسابات.

ووفقًا لفرونتكس، دخل 5,5 مليون مواطن أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا ومولدافيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير.

تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة دخول غير نظامي، أي أكثر بثلاث مرات من الفترة نفسها من العام الماضي، عبر طريق البلقان الذي كان يستخدمه بشكل أساسي المهاجرون السوريون والأفغان.

وسلك طريق وسط المتوسط أكثر من 16000 مهاجر، معظمهم من أصول مصرية وبنغلادشية وتونسية.

ارتفع عدد عمليات العبور غير النظامي في شرق المتوسط إلى أكثر من 13 ألفا بزيادة 116% عن العام الماضي.

ودخل ثلثا هؤلاء الأشخاص الاتحاد الأوروبي عبر جزيرة قبرص التي شهدت زيادة في عمليات العبور غير القانوني بنسبة 213%.

وكان معظم المهاجرين من نيجيريا وسوريا والكونغو.

على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، زادت عمليات العبور غير الشرعي بأكثر من أربعة أضعاف منذ بداية العام ليصل إلى 2155.

وكان الذين سلكوا هذا الطريق بشكل أساسي من أوكرانيا والعراق وبيلاروس.

وزادت عمليات العبور غير الشرعي على جانبي قناة المانش بنسبة 122% مقارنة بعام 2021، وفقًا لفرونتكس.