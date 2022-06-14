مشاهد جديدة لحادثة مقتل تركي على يد الشرطة الفرنسية

حصلت وكالة الأناضول على مشاهد جديدة توثق وفاة المواطن ميرتر كسكين من أصول تركية، في سجن فرنسي نتيجة انقطاع أنفاسه بسبب عنف الشرطة.

وكانت الشرطة اعتقلت كسكين (35 عامًا) في يناير/ كانون الثاني 2021 بمدينة سيليستات شرقي فرنسا بسبب عنف أسري واقتادته إلى سجن أحد المخافر، حيث توفي هناك.

وأظهرت المشاهد الجديدة لحظات قيام الشرطة بعملية تدليك عضلة القلب لكسكين داخل سجن المخفر.

كما وثق التسجيل المصور كسكين أثناء دخوله المخفر رفقة الشرطة، ويداه مكبلتان للخلف، دون إبدائه أي مقاومة.

وفي مشهد آخر ظهر كسكين مستلقيا دون حراك على مقعد طويل داخل سجن المخفر، والشرطة تقوم بالتأكد فيما إذا كان يتنفس أم لا.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، لم تبدأ الشرطة بعملية تدليك عضلة القلب إلا بعد نحو دقيقتين من إدراك أن كسكين لا يتنفس.

في حين زعمت الشرطة أن كسكين لم يكن هادئا ولا يتوقف عن التحرك داخل المخفر.

وفي مشاهد سابقة ظهرت الشرطة الفرنسية وهي تضغط على ظهر كسكين بعد طرحه على الأرض، ومفارقته الحياة نتيجة انقطاع أنفاسه.

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة، أنه مات بسبب ضيق التنفس، وأنه لم يكن هناك أي أثر على جسده يدل على أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه.

كما أفاد التقرير بأن كسكين أصيب برضوض في رأسه ورقبته وذراعيه، وأنه توفي نتيجة سكتة قلبية.

وفي وقت سابق وصف متحدث الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، تصرف الشرطة الفرنسية بأنه لا يتوافق مع مفهوم دولة القانون.

وطلب بيلغيتش من السلطات الفرنسية الكشف عن ملابسات مقتل المواطن التركي، وأكد أن أنقرة تقدم الدعم المعنوي الكامل لأسرة كسكين في مرحلة التحقيق بمقتله.