روسيا تعلن تدمير مستودعات تحوي أسلحة نقلها الناتو إلى كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من مدينة لفيف غربي أوكرانيا، قالت إنه يحوي أسلحة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.

وأضافت أن قواتها دمرت باستخدام صواريخ "كاليبر" مستودع ذخيرة بالقرب من لفيف يضم أسلحة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، بما في ذلك مدافع هاوتزر M777.

وأوضح البيان المقاتلات الروسية دمرت أربعة مدافع هاوتزر M777 الأمريكية ومحطة حرب إلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما دمرت القوات الروسية نظامي دفاع جوي من طراز Buk-M1، وموقعين لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ومركز اتصالات في منطقة دونيتسك، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة في منطقة لوغانسك بصواريخ روسية عالية الدقة.