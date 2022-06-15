سويسرا تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاق استمر ساعات بسبب خلل عام

أعادت سويسرا فتح مجالها الجوي أمام حركة الطيران المدني والتجاري بعد إغلاق استمر ساعات بسبب عطل أصاب مزود المعلومات لحركة الطيران، حسب ما ذكرته خدمة المراقبة الجوية في سويسرا، عبر بيان أكدت فيه انتهاء أزمة غلق المجال الجوي في عموم البلاد.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت خدمة المراقبة الجوية، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران التجاري والمدني حتى إشعار آخر، مبررة ذلك بوجود عطل معلوماتي.

بينما أعلن مطار جنيف عبر صفحته على تويتر، عن استئناف الطيران، وقال: "خبر سار! استؤنفت الحركة الجوية تدريجيا.. تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية.. يُطلب من المسافرين التحقق مع شركتهم إذا تم الحفاظ على رحلتهم".

