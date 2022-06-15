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لندن: مصرون على ترحيل المهاجرين إلى رواندا

وكالة الأناضول للأنباء
لندن
نشر في 15.06.2022 20:08
جانب من التظاهرات الرافضة لترحيل طالبي اللجوء رويترز جانب من التظاهرات الرافضة لترحيل طالبي اللجوء (رويترز)

أعلنت الداخلية البريطانية، الأربعاء، إصرارها على ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإلغاء الترحيل.

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، لأعضاء البرلمان، إن الحكومة لا تزال ملتزمة بإرسال طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي.

وأوضحت الوزيرة أن خطط الرحلات الجوية المستقبلية إلى البلد الإفريقي قد بدأت بالفعل.

وتابعت: "لن يثنينا أحد عن القيام بالشيء الصحيح".

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا مساء أمس الثلاثاء، بإلغاء رحلة جوية كان يفترض أن ترحّل لاجئين من بريطانيا إلى رواندا.ل

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