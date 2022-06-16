دعوة أوروبية لتحمل المسؤولية حيال انتهاكات اليونان ضد اللاجئين

دعا البرلمان الأوروبي في رسالة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي لتحمل المسؤولية حيال انتهاكات اليونان بحق طالبي اللجوء، وإجبارهم على العودة إلى الأراضي التركية.

وأشارت مصادر صحفية إلى رسالة خوان لوبيز، رئيس لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي التي كتبها إلى مفوضي الهجرة وحقوق الإنسان في المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، وفيرا جوروفا وإيلفا جوهانسون.

ولفت لوبيز أن عشرات الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية أعادتهم اليونان إلى تركيا من منطقة الحدود البرية لنهر ميريتش، مؤكداً أن الوضع تصاعد في الأشهر الأخيرة.

وأوضح أن التقارير تثير مخاوف كبيرة بشأن "الخسائر في الأرواح، والمعاملة اللاإنسانية، والحرمان من الوصول إلى إجراءات اللجوء والإعادة القسرية بمشاركة مسؤولي الشرطة اليونانية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ودعا لوبيز مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تحمل المسؤولية وإدانة أي استخدام للعنف ضد طالبي اللجوء.

كما ذكّر لوبيز المفوضية أنه من مسؤولية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضمان تنفيذ الأوامر المتعلقة بتقديم المساعدة الإنسانية لطالبي اللجوء.

وقال مسؤول أوروبي مهتم بالملف (فضل عدم الكشف عن هويته ، إن حزب الشعب الأوروبي، وهو مجموعة سياسية تابعة لحزب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حاول عرقلة إرسال الرسالة خلال عملية تصويت عليها.

وأكد المسؤول :"إن المحاولة المذكورة لم تنجح، وسوف تُرسل الرسالة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي غدا الجمعة على أبعد تقدير".