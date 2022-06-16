زيلينسكي يتهم روسيا بإثارة أزمة الغذاء العالمية

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بإثارة أزمة الغذاء العالمية، جراء عدم القدرة على شحن المواد الغذائية من أوكرانيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الخميس، عقب اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروماني كلاوس فيرنر يوهانيس، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في العاصمة كييف.

وأشار زيلينسكي إلى ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع خطة روسيا الرامية لخلق الجوع والفوضى السياسية في البلدان الأفريقية والآسيوية.

ولفت أن روسيا تواصل هجماتها على أوكرانيا، مبيناً: إن "العدد الإجمالي للصواريخ الروسية المختلفة التي أطلقت على أوكرانيا والمدنيين قد يقترب هذا الشهر من ثلاثة آلاف صاروخ، ومعظمها أطلقت ضد البنى التحتية المدنية".

وأكد أن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة للقتال.

وأردف :" ننتظر شحنات من الأسلحة الثقيلة، وقاذفات صواريخ حديثة، وأنظمة صواريخ دفاع جوي، كل دفعة من هذه الأسلحة تعني إنقاذ حياة إنسان".

وزاد: "تخلق القرارات المتأخرة أو المؤجلة بهذا الشأن فرصة للجيش الروسي لقتل الأوكرانيين وتدمير مدننا، كلما حصلنا على المزيد من الأسلحة، زادت سرعة إنقاذ شعبنا وأرضنا".

وحول أزمة الغذاء العالمية، قال زيلينسكي إن "هذه الأزمة أثارتها روسيا، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع خطة روسيا لإثارة الجوع والفوضى السياسية في البلدان الأفريقية والآسيوية حيث لا يمكن شحن المواد الغذائية من أوكرانيا".

وأشار زيلينسكي إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم لإزالة الحصار عن الموانئ الأوكرانية، مؤكداً بالقول:" لكن روسيا التي بادرت بهذا الحصار يجب أن توقفه".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي على تصريحات الرئيس الأوكراني.