ستولتنبرغ يشيد بمساعي تركيا لحل أزمة الحبوب بأوكرانيا

أشاد أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بمساعي تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان لإيجاد حل من أجل شحن الحبوب العالقة في أوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، عقب اجتماع وزراء دفاع "الناتو" المنعقد بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال : "أقدر مساعي تركيا ورئيسها أردوغان لإيجاد حل من أجل شحن الحبوب العالقة في أوكرانيا".

وتأتي هذه التصريحات ردا على جهود أنقرة الدبلوماسية في فتح ممر لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية.

وعلى صعيد آخر، أكد ستولتنبرغ مجددا أنهم يعملون على معالجة مخاوف تركيا المشروعة فيما يخص مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "نفكر في كيفية معالجة (المخاوف) بطريقة تجعل تركيا تقبل فنلندا والسويد كعضوين جديدين (في الناتو)".

وتابع: "أعتقد أنه من المهم التأكيد على تأييد تركيا أيضا سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو".

وأمس الأربعاء، قال ستولتنبرغ إن السويد وفنلندا على استعداد للعمل مع تركيا بشأن مخاوفها الأمنية "المشروعة" بشأن الإرهاب.

وشدد في تصريح صحفي، على أن تركيا "حليف مهم"، وأن لديها مخاوف بشأن بعض القضايا المحددة، لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وسبق أن صرح أردوغان بأن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين لمخاوف تركيا الأمنية.