لافروف يحذر من مخاطر إرسال الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، من مخاطر إرسال الدول الغربية أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.

وقال في مقابلة مصورة على هامش اليوبيل الـ25 لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "أمل أن يدرك العسكريون الغربيون مخاطر إرسال الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "صواريخ سترينغر وغوفيلين صارت في السوق السوداء (في أوكرانيا) وظهرت في ألبانيا وكوسوفو.. يتم التحدث عن هذا علانية وبيعها بسعر مخفض".

وجاءت تصريحات لافروف بينما يجري ثلاثة قادة أوروبيين زيارة "غير مسبوقة" إلى العاصمة الأوكرانية كييف منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ووصل، صباح اليوم، كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إلى العاصمة الأوكرانية لتفقد الأوضاع الميدانية والتأكيد مجددا على دعم دول الاتحاد الأوروبي لكييف في حربها ضد موسكو.