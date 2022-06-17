الداخلية البريطانية تصادق على تسليم مؤسس ويكيليكس لواشنطن

وقعت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، الجمعة، على قرار تسليم مؤسس موقع ويكيليكس الاسترالي جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم بالتجسس.

وحسب القرار، لم تجد محاكم المملكة المتحدة أن تسليم أسانج متنافيا مع حقوقه الإنسانية، حيث سيتم معاملته بشكل لائق في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن متحدث وزارة الداخلية (لم تسمه) أن أمام أسانج 14 يوما للاستئناف.

وذكر بيان صادر عن الحملة المناصرة لأسانج إن هذا يوم أسود لحرية الصحافة والديمقراطية البريطانية.

وجاء في البيان أن أي شخص في هذا البلد يهتم بحرية التعبير، يجب أن يشعر بالخجل الشديد لأن وزير الداخلية وافق على تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة التي خططت لاغتياله.

وأضاف: "اليوم ليس نهاية المعركة، إنها مجرد بداية معركة قانونية جديدة، الاستئناف المقبل سيكون أمام المحكمة العليا".

يواجه أسانج 18 تهمة باختراق أجهزة الكمبيوتر الحكومية الأمريكية وانتهاك قانون التجسس، ومن المحتمل أن يحكم عليه بالسجن لسنوات، حسب الوكالة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وافق القضاء البريطاني على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، ليتم رفع القضية إلى باتيل لاتخاذ قرار بشأنها.