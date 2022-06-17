بوتين: الاتحاد الأوروبي "فقد السيادة تماما"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاتحاد الأوروبي "فقد السيادة بشكل كامل"، واصفا العملية الديمقراطية في الدول الغربية بأنها باتت "تشبه السيرك".

جاء ذلك خلال مشاركته، الجمعة، في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين.

وتوقع بوتين "تفاقم مشكلات العدالة الاجتماعية وانقسام المجتمع بسبب أخطاء الاقتصاد"، مشيرا أن الوضع الراهن في أوروبا سيؤدي إلى "تصاعد الراديكالية، وتغيير النخب الحاكمة في المستقبل".

وينتقد بوتين الدول الأوروبية في تصريحاته لإصرارها على إمداد أوكرانيا بالأسلحة ودعم قواتها ضد العملية العسكرية التي شنها موسكو ضد كييف في 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي هذا الشأن، حمّل الرئيس الروسي الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مسؤولة تنامي التضخم العالمي، وارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة الغذاء.

وتابع: "الغرب كان يسيطر عسكريا على أوكرانيا ويضخ الأسلحة هناك، وما زال يفعل ذلك، ومن المرجح أن يصبح القمح الأوكراني المصدر أداة للدفع لقاء تقديم الأسلحة المقدمة لأوكرانيا".

ولفت إلى أن الغرب كان دائما "سخيا في رفع درجة العدائية ضد روسيا" وخلق جو مسموم أسماه "الروسوفوبيا" (الخوف من روسيا).

وعلى صعيد آخر، أشار بوتين إلى أن الغرب عندما فرض عقوبات على موسكو كان يظن أن اقتصادها "هش وتابع وغير مستقل".