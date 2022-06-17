منذ 2020.. اليونان تعيد 42 ألف مهاجر قسرا

أظهر تقرير أعده ديوان المظالم التركي، إرغام اليونان نحو 42 ألف مهاجر غير نظامي على العودة إلى تركيا من البر والبحر، منذ 2020، وتعرض كثيرين منهم لمعاملة غير إنسانية.

جاء ذلك في تقرير حمل عنوان "عمليات الإعادة القسرية في بحر إيجه وحقوق الانسان الغارقة"، سلط الضوء على انتهاكات اليونان بحق المهاجرين.

وأوضح التقرير أن عمليات الإعادة القسرية شملت 41 ألفا و523 مهاجرا، منذ 2020 وحتى 31 مايو/أيار 2022.

ولفت التقرير إلى قيام العناصر اليونانية بتكبيل أيدي مهاجرين من الخلف أحيانا، وعدم تزويدهم بسترات نجاة أحيانا أخرى ورميهم مباشرة في البحر، خلال عمليات الإعادة القسرية.

وأشار إلى أن الممارسات التي تعرض لها مهاجرون أعادتهم اليونان قسرا عبر نهر مريج الفاصل بين البلدين، تظهر مدى بشاعة الانتهاكات.

وأكد أن 98 بالمئة من عمليات الإعادة القسرية تنطوي على تعذيب ومعاملة سيئة، بحسب ما تم توثيقه.

وأفاد التقرير أن نسبة الأطفال الذين تعرضوا للعنف أو التحرش أو الاستغلال، أو الذين شهدوا تلك الممارسات، بلغت 68 بالمئة.

ولفت التقرير إلى وجود أدلة على قيام الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بدعم ممارسات الجانب اليوناني أو غض الطرف عنها في كثير من الحالات.

ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي، إلى مراعاة حقوق الانسان وقوانين الحماية الدولية، في كافة قراراته وممارساته فيما يتعلق بالهجرة والمهاجرين ومراقبة الحدود، والتخلي عن سياسة "منع الهجرة مهما كان الثمن"، والتركيز على مكافحة أسباب الهجرة.

كما أكد التقرير ضرورة تخلي اليونان عن ممارسات الإعادة القسرية الممنهجة التي تنفذها من البر والبحر، والتعامل مع المهاجرين بشكل يحفظ كرامتهم.

وشدد على ضرورة تراجع أثينا عن سياسة انكار وقائع الإعادة القسرية، واجراء تحقيقات مستقلة وحيادية بشأن الادعاءات بهذا الخصوص.

من ناحية أخرى، اقترح التقرير على تركيا العمل من أجل انشاء لجنة دولية لتقصي حالات الإعادة القسرية.