وزير خارجية روسيا: لسنا مثاليين ولا نخجل من إظهار هويتنا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو ليست مثالية فيما يتعلق بحقوق الانسان، وإنها لا تخجل من إظهار هويتها كما هي.

جاء ذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نشرت الجمعة.

وقال لافروف: "نحن لم نغزو أوكرانيا، أعلنا عملية عسكرية خاصة، لأنه لم يكن لدينا أي طريقة أخرى للتوضيح للغرب أن جر أوكرانيا إلى الناتو كان عملاً إجراميا".

وأكد أن العمليات العسكرية الروسية هدفها انتزاع النازية من أوكرانيا.

وفي تعليقه على تقارير الأمم المتحدة التي تحدثت عن احتجاز القوات الروسية في أوكرانيا لمئات المواطنين الملاجئ وموت عدد منهم، قال لافروف إن هذا "مؤسف جدا" لكن روسيا "ليست مثالية، ولا تخجل من إظهار هويتها كما هي".

وحول العلاقات الروسية مع المملكة المتحدة، المدرجة ضمن القائمة الروسية للدول غير الصديقة، قال لافروف: "لا أعتقد أن هناك مجالا للمناورة بعد الآن، خاصة وأن رئيس الوزراء بوريس جونسون، وليز تروس، وزيرة الخارجية، يقولان بصراحة إنه يجب هزيمة روسيا وإجبارها على الخضوع".

وقال إن المملكة المتحدة "تضحي مجددا بمصالح شعبها من أجل الطموحات السياسية".

ومنذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، زودت الحكومة البريطانية كييف بكميات كبيرة من الإمدادات العسكرية، بما في ذلك صواريخ أرض - جو، وصواريخ مضادة للدبابات، وناقلات جند مدرعة، ومركبات استطلاع، وطائرات بدون طيار.

وتحث بريطانيا الغرب على زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وتوسيع العقوبات ضد روسيا.