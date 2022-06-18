البريطانيون يتظاهرون في لندن احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار

شارك الآلاف في مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة على الجزيرة البريطانية.

ونظم المظاهرة اتحاد النقابات البريطاني "TUC"، واجتمع فيها الآلاف في منطقة "بورتلاند بالاس" وساروا معا نحو ساحة البرلمان.

وحمل المشاركون لافتات كتبوا عليها عبارات مثل "كفى"، و"زودوا الرواتب"، و"خفضوا الفواتير"، كما رددوا هتافات مناهضة للحكومة، وفق مراسل الأناضول.

ودعت نائبة رئيس اتحاد النقابات سو فيرنس، الحكومة إلى زيادة الرواتب لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضافت أن زيادة تكاليف المعيشة تضع العمال في وضع صعب جدا، حيث ترتفع أسعار كل شيء، لكن الرواتب ما زالت على حالها.

وبلغت نسبة التضخم في بريطانيا في أبريل/ نيسان الماضي 9 بالمئة، مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذائيات، لتسجل بذلك أعلى مستوى في 40 عاما.