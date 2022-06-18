هولندا تقدم اعتذاراً رسمياً لجنود حفظ السلام المرسلين لسربرينتشا تسعينيات القرن الماضي

تقدمت الحكومة الهولندية اليوم رسميا باعتذار لجنودها الذين شاركوا في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للدفاع في تسعينيات القرن الماضي عن جيب سربرينتشا البوسني لعدم توفير الأسلحة والأعداد الكافية للحفاظ على السلام.

واجتاحت قوات صرب البوسنة المدججة بالسلاح مقر الكتيبة الهولندية، بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش الذي أشرف على المذبحة التي راح ضحيتها 8000 رجل وصبي مسلم في يوليو/ تموز 1995، في حمام دم وصفته محكمة جرائم الحرب الدولية بأنه إبادة جماعية.

ألقى رئيس الوزراء مارك روته كلمة أمام المئات من قدامى المحاربين في كتيبة حفظ السلام الهولندية (دتش بات 3) يوم السبت في قاعدة عسكرية بوسط هولندا، وقال لهم إن "بعض الكلمات لم يتم الافصاح عنها" رغم مرور ما يقرب من 27 عاما.

وقال "اليوم، أعتذر نيابة عن الحكومة الهولندية لجميع النساء والرجال في دتش بات3، وللأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحضور اليوم. وأتقدم بوافر التقدير والاحترام للطريقة التي حاول رجال دتش بات 3 العمل فيها في ظل ظروف عصيبة للقيام بواجبهم".

وجاء ذلك بعد نشر تقرير العام الماضي عن تجارب ما يقرب من 850 جنديا يشكلون دتش بات 3. وقدم التقرير توصيات من بينها قيام الحكومة بمعالجة ما أسمته "النقص الملحوظ في الاعتراف والتقدير، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي طُلب فيها ما يشبه المستحيل" من قوات حفظ السلام الهولندية.

ولا تزال هولندا تصارع مع إرث مذبحة سربرينتشا. فقد استقال رئيس الوزراء آنذاك فيم كوك عام 2002 بعد تقرير انتقد بشدة السلطات الهولندية لإرسالها جنودا إلى منطقة خطر دون تفويض مناسب أو تزويدهم بالأسلحة اللازمة لحماية حوالي 30 ألف لاجئ فروا إلى القاعدة الهولندية في شرق البوسنة.

كما قضت المحكمة الهولندية العليا في عام 2019 بمسؤولية هولندا عن مقتل حوالي 350 رجلا مسلما على يد قوات صرب البوسنة خلال المذبحة.

وأشارت المحكمة إلى أن جنود حفظ السلام الهولنديين طردوا الرجال من قاعدتهم العسكرية بالقرب من سربرينتشا في 13 يوليو / تموز 1995، على الرغم من علمهم بأنهم "عرضة لسوء المعاملة والقتل" على أيدي قوات صرب البوسنة.

كما تعرضت الأمم المتحدة لانتقادات لفشلها في تفويض حلف شمال الاطلسي (الناتو) بشن ضربات لدعم القوات الهولندية المسلحة بأسلحة خفيفة في يوليو تموز 1995 وهي تتعرض للهجوم.