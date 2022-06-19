رئيس الوزراء البريطاني يدعو للاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادة الدول الغربية للاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا أو مواجهة خطر "أكبر انتصار للعدوان في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

جاء ذلك في مقال كتبه جونسون لصحيفة "ذا صنداي تايمز" بعد عودته من لقاء مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، ونشرته الصحيفة اليوم.

ودعا جونسون حلفاء المملكة المتحدة أن يتمالكوا أعصابهم ويتأكدوا من أن أوكرانيا لديها "القدرة الاستراتيجية على البقاء والانتصار في نهاية المطاف"، وفق الصحيفة البريطانية.

وقال جونسون في المقال: "الوقت الآن هو العامل الحيوي. سيعتمد كل شيء على ما إذا كان بإمكان أوكرانيا تعزيز قدرتها في الدفاع عن أراضيها بشكل أسرع من قدرة روسيا على تجديد قدرتها على الهجوم. مهمتنا هي كسب الوقت لصالح أوكرانيا".

ووضع رئيس الوزراء البريطاني خطة من 4 نقاط تضمن مواصلة دعم كييف، بما في ذلك توفير "تمويل ودعم فني مستمر" لأوكرانيا وإدامة ذلك الدعم للسنوات المقبلة وزيادتها حسب الضرورة.

وكتب جونسون في المقال: "تخيلوا ولو للحظة ماذا لو تحققت طموحات فلاديمير بوتين باستعادة الأمجاد التاريخية. لنفترض أنه كان حراً في إبقاء جميع مناطق أوكرانيا تحت سيطرة القوات الروسية الآن. ماذا لو لم يكن أحد على استعداد ليحرك ساكنا ضد ضم هذه الأرض المحتلة وشعبها الخائف إلى روسيا الكبرى؟ هل سيجلب هذا السلام؟ هل سيكون العالم أكثر أمانا؟ هل ستكون أكثر أمانا؟".

وتابع قائلا: "في قلوبنا نعرف الجواب. مثل هذه المهزلة ستكون أكبر انتصار للعدوان في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".