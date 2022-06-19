موسكو تعلن مقتل 100 جندي أوكراني بعد استهاف قطار في دونباس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 100 جندي أوكراني بعد استهداف قواتها قطار في منطقة دونباس شرقي البلاد.

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف.

وقال كوناشينكوف إن "ضربة صواريخ من طراز كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى أدت إلى تدمير 10 مدافع هاوتزر M777 عيار 155 ملم وما يصل إلى 20 مدرعة قتالية قدمها الغرب إلى كييف".

وتابع أن الضربة نفذت مساء أمس واستهدفت المعدات التي استلمتها أوكرانيا من الغرب الأيام العشرة الماضية، وكانت موجودة في أرض مصنع للمحولات في مدينة نيكولايف (جنوب).

ولفت كوناشينكوف أنه "في نفس المساء، أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو قطارا يقل أفرادا وأسلحة ومعدات للواء أوكراني وصل إلى منطقة القتال في دونباس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 جندي وتدمير 30 دبابة ومدرعة".

وفي ساعات فجر الأحد تم القضاء، وفق الدفاع الروسية، على "ما يصل إلى 200 مسلح، بمن فيهم مرتزقة أجانب، وتدمير راجمتي صواريخ من طراز غراد و10 عربات مشاة قتالية وناقلات جند مدرعة، في منطقة سيليدوفو في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية".

وذكر متحدث الدفاع أن "الطيران الروسي دمر 4 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة المدفعية في دونيتسك، ومنصة إطلاق لنظام الصواريخ Buk-M1 المضاد للطائرات في لوغانسك".