ألمانيا ترفض خطة حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري من 2035

رفضت الحكومة الألمانية على لسان وزير ماليتها الألماني كريستيان ليندنر خطط الاتحاد الأوروبي حظر لمبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري بدءا من عام 2035.

وكان المفوضية الأوروبية اقترح خفضا بنسبة 100 بالمئة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة بحلول 2035 . أي أنه لن يتم بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق من ذلك التاريخ.

وساند مشرعو البرلمان الأوروبي المقترحات هذا الشهر قبل إجراء مفاوضات مع دول الاتحاد بشأن القانون النهائي.

وقال ليندنر في اجتماع لاتحاد الصناعة الألماني الوم إن الحظر المقترح خطأ وإن الحكومة لن توافق على هذا التشريع الأوروبي.

وأضاف أن ألمانيا ستظل مع هذا رائدة لسوق السيارات الكهربائية.