أنصار "بي كي كي" الإرهابي ينظمون مظاهرة بالسويد

نظمت مجموعة من أنصار تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، الاثنين، مظاهرة في مدينة "غوتبورغ" السويدية، لمطالبة حكومة ستوكهولم بفرض حظر للسلاح على تركيا.

وحمل المتظاهرون شعارات تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي (ذراع بي كي كي في سوريا)، وصورا لزعيم التنظيم "عبد الله أوجلان".

واستمرت المظاهرة التي انطلقت في ميدان"غوتابلاتسن" نحو ساعتين، حيث سار المتظاهرون في شوارع المدينة.

وعقب انتهائه من أحد الاجتماعات، التقط رئيس حزب "الألوان المختلفة" السويدي ميكائيل يوكسل صورا للمظاهرة معربًا عن إدانته لها.

وأوضح في بيان صادر عنه، أن أنصار التنظيم الإرهابي قادرون على تنظيم مظاهرة بكل أريحية في وقت تفاوض فيه الحكومة السويدية تركيا.

وقال: "الحكومة السويدية تعتبر بي كي كي تنظيما إرهابيا، ولكن تتبع سياسة ذات وجهين".

وفي 18 مايو/ أيار الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن سرّعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا باتخاذ قرار المضيّ في هذا المسار.

في المقابل، ترفض تركيا انضمام البلدين إلى الحلف، بسبب دعمهما لتنظيمات إرهابية.