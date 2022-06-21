بريطانيا: أوكرانيا نجحت باستخدام صواريخ هاربون المضادة للسفن

قالت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية نجحت في استخدام صواريخ "هاربون" المضادة للسفن للاشتباك مع القوات البحرية الروسية.

وذكرت الوزارة في تقرير نشرته على تويتر، أن الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية في 17 يونيو/ حزيران الجاري نجح في استهداف السفينة البحرية الروسية (Spasatel Vasily Bekh) التي كانت تنقل أسلحة وجنود إلى "جزيرة الثعبان" شمال غرب البحر الأسود.

وأضاف التقرير أن تدمير السفينة الروسية يعكس "الصعوبة" التي تواجهها روسيا في دعم قواتها في الجزيرة.

وأشار التقرير إلى أن القدرة الدفاعية للقوات البحرية الأوكرانية "حيدت إلى حد كبير إمكانات روسيا من السيطرة على منطقة أوديسا في البحر الأسود".

وتُنتج صواريخ هاربون المضادة للسفن من قبل شركة بوينغ الأمريكية، وتم نشرها لأول مرة عام 1977، ويصل مداها إلى أكثر من 300 كيلو متر.

واعتبارا من الأسبوع الثاني من مايو/ أيار الماضي، زادت روسيا من هجماتها على منطقتي أوديسا وميكولايف، كما تصاعدت الاشتباكات حول جزيرة الثعبان التي تتمتع بموقع استراتيجي جنوب غرب أوكرانيا.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية في 10 مايو، أن الجيش الأوكراني فقد ما مجموعه 4 طائرات و10 مروحيات و30 مسيرة و3 سفن حربية مدرعة وأكثر من 50 جنديا في ثلاثة أيام من الاشتباكات.