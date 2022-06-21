بلجيكا تعيد 6 مواطنات وأطفالهن من مخيم شرقي سوريا

أعادت بلجيكا 6 مواطنات و16 طفلا إلى البلاد من مخيم روج الواقع بمنطقة المالكية الخاضعة لسيطرة تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، الثلاثاء، أن المواطنات الست تعرضن للسجن بسبب صلتهن بتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح البيان أن إعادة المواطنات الست تصب في مصلحة الأمن القومي للبلاد، وتتيح إمكانية مراقبتهن والسيطرة عليهن بشكل أفضل.

وكانت بلجيكا أعادت لأول مرة 6 مواطنات مع أطفالهن العشرة من مخيم الهول بالحسكة يوم 17 يوليو/ تموز 2021.

يذكر أن الدول الأوروبية لم تتخذ أي إجراء بشأن مواطنيها الذين انضموا إلى داعش، رغم الدعوات التي وجهتها تركيا بهذا الشأن منذ سنوات.