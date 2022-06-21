تمدد حريق المنصة النفطية الروسية في البحر الأسود إلى الآبار النفطية

أعلنت روسيا أن الحريق الذي اندلع في منصة نفطية روسية في البحر الأسود قد تمدد إلى آبار قبالة الساحل.

وقالت السناتور في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا أولغا كوفيتيدي إن "الحريق الذي اندلع في المنصة لا يزال مستعرا، حاولت سفينة إطفاء الاقتراب منه من دون جدوى. تمدد الحريق إلى الآبار، محاولات إخماده مستمرة"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".

واتهمت روسيا صباح الإثنين القوات الأوكرانية باستهداف منصات نفطية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم تابعة لشركة تشيرنومورنيفتغاز، ما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى على الأقل وفقدان سبعة أشخاص.

وهذه هي الضربة الأولى المعلن عنها ضد البنى التحتية للمنصات النفطية في شبه جزيرة القرم منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر شباط/فبراير.

والثلاثاء أشار المسؤول الروسي الرفيع المستوى في شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف عبر تلغرام أن عمليات الإنقاذ مستمرة مشيرا إلى "أمل" بالعثور على ناجين.

وتنشط شركة تشيرنومورنيفتغاز الخاضعة لعقوبات أميركية منذ العام 2014، في الكثير من حقول النفط والغاز في البحر الاسود وبحر آزوف قبالة القرم.

وبعد ضم شبه جزيرة القرم، قامت السلطات الروسية الجديدة بتأميم أصول تشيرنومورنفتغاز التي كانت قبل ذلك فرعا تابعا لشركة التشغيل العامة الأوكرانية نفتوغاز.