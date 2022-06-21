زيلينسكي: يجب إنهاء الاستعمار الروسي لتجنب حدوث مجاعة عالمية

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، على ضرورة إنهاء ما وصفه بالاستعمار الروسي في بلاده لتجنب حدوث مجاعة عالمية.

وقال زيلينسكي، في كلمة عبر تقنية الفيديو أمام مكتب جمعية الاتحاد الإفريقي، "تبدو هذه الحرب بعيدة عنكم جدا وعلى بلدانكم، لكن الارتفاع الكارثي لأسعار المواد الغذائية وصل منازل ملايين الأسر الإفريقية وكذلك العديد من الأسر في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية".

وأضاف أن بعض الدول في القارة الإفريقية بات يصعب عليها حتى تأمين السلع الغذائية الأساسية.

وأوكرانيا هي واحدة من كبار مصدري القمح في العالم، لكن منذ بدء الحرب الروسية في فبراير / شباط الماضي، توقفت شحناتها بسبب حصار موسكو لموانئها.

وتنفي روسيا مسؤوليتها عن أزمة الغذاء العالمية، محملة عقوبات الدول الغربية عليها السبب وراء تلك الأزمة.

وقال زيلينسكي إن بلاده كانت أحد المنتجين الأوروبيين الرئيسيين للأسمدة لكن الإنتاج توقف فعليا بسبب الحرب.

وحسب الرئيس الأوكراني، فإن الحرب كانت نقطة البداية للأزمة العالمية، لا سيما أنه لم يكن هناك نقص في السلع الغذائية حتى خلال فترة جائحة كورونا.

وتابع: "لولا الحرب الروسية، لكان بإمكان مزارعينا وشركاتنا الزراعية ضمان محاصيل قياسية هذا العام، والعالم لما كان سيعاني من الارتفاع الكارثي في أسعار المواد الغذائية".

ولفت زيلينسكي إلى أن روسيا تستغل معاناة الناس للضغط على الدول التي فرضت عقوبات.

كما دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى التأكد من أن أصواتهم قوية بما يكفي لسماعها على الساحة الدولية.

وقال: "أدعوكم لزيارة بلادنا الآن لتجديد العلاقات الثنائية، وأقترح أن أبدأ، برغبتنا المشتركة، في التحضير لمؤتمر سياسي واقتصادي كبير بين أوكرانيا وإفريقيا".

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا دعمت دائمًا السلام في القارة الإفريقية، وقال إنه "يجب علينا تحرير شعبنا من التهديدات المختلقة من قبل أي دولة تريد ببساطة غزونا واستخدام مواردنا وأرضنا".

وشدد أنه من أجل تجنب المجاعة، يجب أن تنتهي المساعي الروسية "للعودة إلى السياسة العدوانية للاستعمار، لا سيما أن زمن الإمبراطوريات ولى!".