إسبانيا: ألفا مهاجر يقتحمون السياج الحدودي لمدينة مليلية

قالت الحكومة الإسبانية، الجمعة، إن أكثر من ألفي مهاجر حاولوا اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية الإسبانية ودولة المغرب.

وقالت السلطات المحلية في بيان، إن "130 مهاجرا على الأقل تمكنوا من دخول مليلية".

وتعد مدينتي مليلية وسبته، الخاضعتين للحكومة الاسبانية على الساحل الشمالي لإفريقيا، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى أوروبا.

وذكرت السلطات أن "مجموعة كبيرة من سكان جنوب الصحراء اخترقت بوابة الوصول لنقطة تفتيش باريو تشينو الحدودية، ودخلت مليلية قفزاً من فوق سياج نقطة التفتيش".

وأضافت أن اقتحام المهاجرين للحدود بدأ حوالي الساعة 6:40 بالتوقيت المحلي (4:40 ت. غ)، و"على الرغم من عملية مكثفة للقوات المغربية"، نجح عدد منهم في العبور في الساعة 8:40 (6:40 ت.غ).

وتخضع مدينتي سبتة ومليلية، فضلا عن الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في المتوسط، لإدارة مدريد، فيما تعتبر الرباط الجزر والمدينتين "ثغور محتلة".