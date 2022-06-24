بريطانيا تتهم روسيا باستخدام الغذاء سلاح حرب

اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الجمعة، روسيا باستخدام الغذاء "سلاح حرب" في حربها مع أوكرانيا.

ونشرت تراس مقطع فيديو لها من أمام برج "أتاكولي" بالعاصمة التركية أنقرة عبر حسابها على تويتر، تحدثت فيها عن أزمة الحبوب الأوكرانية.

وقالت: "ينبغي ألا يستخدم الغذاء سلاحا أبدا"، واتهمت قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإغلاق الموانئ الأوكرانية، ومنعها تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم.

وأوضحت أن زيارتها إلى أنقرة تأتي ضمن جهود حل أزمة الحبوب.

وقالت إن تركيا تعد شريكا استراتيجيا حيويا في مساعي إخراج الحبوب الأوكرانية من موانئها، من خلال إعادة فتح المسارات البحرية الرئيسية لضمان المرور الآمن للغذاء.

وشددت أن بريطانيا لن تبقي أي باب إلا وستطرقها لمعاجلة أزمة الحبوب بالتعاون مع حلفائها وشركائها مثل تركيا.

والخميس، حذرت تراس في مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي مولود تشاوش أوغلو بأنقرة، من حدوث مجاعة في حال عدم إخراج الحبوب من موانئ أوكرانيا.