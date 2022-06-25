الشرطة النرويجية تعلن هجوم أوسلو "عملاً إرهابياً" نفذه رجل أصله إيراني

أعلنت الشرطة النرويجية ارتفاع حصيلة الإصابات في إطلاق النار الذي حدث في العاصمة أوسلو صباح اليوم إلى 21 شخصا منهم 10 حالتهم حرجة.

وصنفت الشرطة النرويجية حادث إطلاق النار الذي تسبب أيضا في مقتل شخصين "عملا إرهابيا".

وقالت الشرطة في تصريحات صحفية إنها بدأت التحقيق في إطلاق النار في أوسلو باعتباره "عملا إرهابيا".

وكشفت أن منفذ الهجوم "نرويجي من أصول إيرانية"، دون مزيد من التفاصيل حول دوافعه.

وفجر اليوم، أعلنت الشرطة النرويجية وقوع إطلاق نار في ملهى ليلي وفي شوارع قريبة في العاصمة النرويجية.

وأضافت أنه تم اعتقال شخص يشتبه بأنه المرتكب الوحيد للهجوم.