الجيش الروسي يقصف كييف في اليوم الأول من قمة مجموعة الدول السبع

استيقظ سكان في العاصمة الأوكرانية صباح اليوم على دوي قصف روسي على حي سكني بالقرب من مصنع أسلحة.

وأشار إدوارد شكوتا، أحد سكان الحي الواقع في شمال غرب العاصمة الأوكرانية إلى سقوط "أربعة صواريخ صباحا اعتبارا من الساعة 6,30 (3,30 ت غ).

وأضاف أن مبنى سكنيا "أصيب مباشرة في الطوابق العليا ورأيت بأم عيني جرحى يخرجون منه".

وهي المرة الثالثة التي يتم فيها استهداف هذه المنطقة بالصواريخ منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا، بعد أن تعرضت للقصف في منتصف آذار/مارس ثم في 28 نيسان/أبريل، بالتزامن مع الزيارة الأولى للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لكييف، عندما قُتلت صحافية أوكرانية في إذاعة أوروبا الحرة في سقوط صاروخ روسي على المنزل الذي تقيم فيه.

وينتج مصنع "ارتيم" للأسلحة قذائف أرض-أرض وقذائف مضادة للدبابات وصواريخ من العيار الثقيل، وفقًا لموقع عسكري أوكراني متخصص.

بعيد الهجوم، تجمع عدد من السكان على الرصيف المقابل للمبنى المتضرر، كثيرون منهم يذرفون الدموع، وبعضهم يرتدي ثوب الحمام، فيما كان عناصر الإنقاذ يعملون على إخلاء المبنى، وفق ما شاهد فريق فرانس برس في المكان.

دمرت الطوابق الثلاثة العليا من المبنى المكون من عشرة طوابق واندلعت عدة حرائق ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف. وبعد عدة ساعات، كان رجال الإطفاء يواصلون محاولة السيطرة على النيران.

وسمعت مراسلة لوكالة فرانس برس تقيم في المجمع السكني نفسه صفيرا قبل وقوع الانفجارات.

- "ترهيب" قبل القمة

وقال أحد السكان أيوري (38 عاماً) "ذهبت الى الشرفة وشاهدت صواريخ تسقط وسمعت انفجارا هائلا واهتز كل شيء".

نقل أربعة جرحى إلى المستشفى، بينهم طفلة في عامها السابع تعيش في الطابق التاسع من المبنى المتضرر.

وأوضح رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الذي تفقد موقع الانفجار أنه "تم انتشالها من تحت الأنقاض". والحصيلة مرشحة للارتفاع نظراً لوجود أشخاص "تحت الأنقاض".

وأصاب صاروخ آخر روضة أطفال قريبة، بدون وقوع إصابات.

واشارت خدمة الطوارئ إلى أنها كانت عالقة تحت جدار من الاسمنت. وقالت السلطات إنها مواطنة روسية في الثلاثينيات من عمرها نقلت إلى المستشفى في حال خطيرة.

واعتبر كليتشكو أن الضربة الروسية هدفها "ترهيب الأوكرانيين (...) مع اقتراب قمة الناتو" التي ستعقد في مدريد بين 28 و30 حزيران/يونيو.