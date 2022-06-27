مجموعة السبع تعلن تشديد العقوبات على موسكو

قرر قادة مجموعة الدول السبع فرض مزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسي، في خطوة لتشديد الخناق على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة أن المجموعة ستضع آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسي على مستوى العالم.

وصرح مسؤول بالبيت الأبيض -رفض ذكر اسمه- أن قادة الدول والحكومة المجتمعين في مدينة بافاريا الواقعة جنوب ألمانيا، سيطالبون وزرائهم لإتخاذ إجراءات عاجلة، ووضع آليات، لكنه أكد أنه لم يتم تحديد هوية هذه الآليات حتى الآن، لكنها تمر عبر الخدمات المحيطة بتصدير النفط الروسي.

وشدد على أن مجموعة السبع ستنسق في ما بينها لاستخدام الضرائب الجمركية على المنتجات الروسية، بغية مساعدة أوكرانيا.

وصباح يوم أمس تعرضت العاصمة كييف لقصف صاروخي روسي، يعد الأول منذ أسابيع

ومن المتوقع أن يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي

وقال زيلينكسي في مقطع فيديو مساء الأحد: "قادة مجموعة السبع لديهم إمكانات مشتركة كافية لوقف العدوان الروسي شرط أن يزودوا كييف أسلحة في الوقت اللازم".

- حظر على الذهب الروسي -

بالنسبة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس مضيف القمة جاءت هذه الضربات للتذكير بأنه يجب أن نتّحد وأن ندعم أوكرانيا.

بدوره أكد بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يأمل بأن ينقسم الناتو ومجموعة السبع، بطريقة أو بأخرى، لكن ذلك لم ولن يحصل.

وأعلنت دول مجموعة السبع (فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان) في اليوم الأول من قمتها، عزمها حظر واردات الذهب الروسي، المستبعد من أسواق لندن، المركز المالي المهم لتجارة المواد الأولية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس وتستهدف قلب آلة بوتين الحربية.