نيوزيلندا تقدم دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا بقيمة 2.8 مليون دولار

أعلنت نيوزيلندا، الإثنين، تقديم دعم إضافي لأوكرانيا بقيمة 2.8 مليون دولار لدعم الإمدادات العسكرية "غير الفتاكة".

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، في بيان، إن بلادها تقدم لأوكرانيا مبلغ 4.5 ملايين دولار نيوزيلندي (2.8 دولار أمريكي) إضافي من خلال الصندوق الائتماني لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لدعم الإمدادات العسكرية "غير الفتاكة".

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد فقط من قمة الناتو المزمع انعقادها في العاصمة الاسبانية مدريد، والتي من المتوقع أن تحضرها رئيسة الوزراء أرديرن.

وأشار البيان أن الإمدادات تشمل مواد الإسعافات الأولية العسكرية والوقود ومعدات الاتصالات ومواد غذائية.

وأكد البيان أن المساعدات تأتي إضافة إلى مساعدات سابقة بقيمة 4.24 ملايين دولار قدمتها نيوزيلاندا عبر صندوق الناتو في مارس/ آذار الماضي.

وأكدت أرديرن تمديد فترة انتشار ضباط المخابرات واللوجستيات التابعين للجيش النيوزيلندي في المملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.

وقالت أرديرن إن بلادها تدعم أيضا الجهود الدولية لضمان المساءلة القانونية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت: "اعتداء روسيا المستمر على أوكرانيا هو هجوم صارخ على أرواح الأبرياء وسيادة دولة أخرى".

وتابعت: "ردنا لم يشمل فقط إدانة تصرفات روسيا، ولكن أيضا الدعم العملي لأوكرانيا".

وحتى الآن، أرسلت نيوزيلندا 33 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا، وفرضت عقوبات تجارية واقتصادية ضد مسؤولين روس.