القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

باكو تستضيف مؤتمر وزراء سياحة دول "التعاون الإسلامي"

وكالة الأناضول للأنباء
باكو
نشر في 28.06.2022 16:06
جانب من المؤتمر في باكو الأناضول جانب من المؤتمر في باكو (الأناضول)

استضافت العاصمة الأذربيجانية باكو، الثلاثاء، النسخة الـ 11 لمؤتمر وزراء سياحة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

المؤتمر الذي انعقد في مركز باكو للمؤتمرات، انطلق بتلاوة القرآن الكريم وترديد النشيد الوطني الأذربيجاني.

وفي رسالة مصورة أرسلها إلى المؤتمر، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن بلاده استقبلت قرابة 3 ملايين سائح من الدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي"، خلال السنوات الـ 3 التي سبقت وباء كورونا.

بدوره، قال وزير السياحة الأذربيجاني فؤاد ناغييف، إن عدد السياح الذين زاروا بلاده خلال الأشهر الـ 5 الأولى من 2022، زاد 118 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وأضاف أن القطاع السياحي يعود بسرعة إلى طبيعته في مرحلة ما بعد وباء كورونا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق دعت مجموعة الدول الصناعية السبع، الثلاثاء، مختلف الدول والشركات حول...
مختارات