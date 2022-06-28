باكو تستضيف مؤتمر وزراء سياحة دول "التعاون الإسلامي"

استضافت العاصمة الأذربيجانية باكو، الثلاثاء، النسخة الـ 11 لمؤتمر وزراء سياحة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

المؤتمر الذي انعقد في مركز باكو للمؤتمرات، انطلق بتلاوة القرآن الكريم وترديد النشيد الوطني الأذربيجاني.

وفي رسالة مصورة أرسلها إلى المؤتمر، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن بلاده استقبلت قرابة 3 ملايين سائح من الدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي"، خلال السنوات الـ 3 التي سبقت وباء كورونا.

بدوره، قال وزير السياحة الأذربيجاني فؤاد ناغييف، إن عدد السياح الذين زاروا بلاده خلال الأشهر الـ 5 الأولى من 2022، زاد 118 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وأضاف أن القطاع السياحي يعود بسرعة إلى طبيعته في مرحلة ما بعد وباء كورونا.