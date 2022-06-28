بوتين إلى طاجيكستان في أول زيارة خارجية عقب الحرب بأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوجه إلى العاصمة الطاجيكية دوشانبي، الثلاثاء، في أول رحلة خارجية له منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي، بموسكو، اليوم إن "زيارة عمل للرئيس بوتين إلى طاجيكستان مقررة غدا، حيث سيجتمع مع (رئيس طاجيكستان إمام علي) رحمن لإجراء مباحثات معه".

وأضاف متحدث الرئاسة الروسية أن الزعيمين سيعقدان اجتماعا "على انفراد".

وبعد زيارته طاجيكستان، سيتوجه الرئيس الروسي إلى العاصمة التركمانستانية، عشق آباد، حيث سيحضر قمة منطقة دول بحر قزوين.

تجدر الإشارة إلى أن بوتين أجرى آخر زيارة له خارج روسيا مطلع فبراير / شباط الماضي، عندما زار بكين لحضور افتتاحية الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 واجرى حينها محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.