روسيا تشترط استسلام أوكرانيا لإنهاء الحرب

اشترطت روسيا، الثلاثاء، استسلام أوكرانيا من أجل إنهاء الحرب التي تشنها ضدها منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، إن العملية العسكرية ضد أوكرانيا "يمكن أن تنتهي خلال يوم إذا ألقت القوات الأوكرانية سلاحها ونفذت شروط روسيا"، وفق موقع قناة "روسيا اليوم".

وردا على ما إذا كان الكرملين قد حدد إطارا زمنيا لنهاية العملية العسكرية الخاصة، أجاب بيسكوف بـ "لا".

وعلق على مطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بإنهاء الحرب قبل حلول الطقس البارد، بالقول "يمكن لكييف أن توقف كل شيء قبل نهاية اليوم الحالي، لكننا بحاجة لأمر الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته".

وأشار إلى أن موقف المسؤولين الروس يستند إلى تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بأن العملية العسكرية الخاصة "تسير وفقا للخطة المرسومة لها وتحقق أهدافها"، حسب المصدر ذاته.