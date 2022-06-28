مجموعة السبع تدعو إلى تكاتف عالمي لمواجهة نقص الغذاء

دعت مجموعة الدول الصناعية السبع، الثلاثاء، مختلف الدول والشركات حول العالم إلى المساعدة في حل أزمة نقص الغذاء القائمة حاليا.

وذكرت المجموعة، في بيان، أن الدول المالكة لمخزونات غذائية كبيرة، مدعوة للمساعدة في تخفيف أزمة الجوع الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعهدت المجموعة في وقت سابق اليوم، بتقديم أكثر من 4.5 مليارات دولار إضافية لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في عديد المناطق حول العالم.

وقالت: "نطلب من كافة شركائنا الذين يملكون مخزونات غذائية كبيرة، وكذلك من القطاع الخاص، جعل الطعام متوفرا من دون الإضرار بالسوق"، وفق البيان.

وأشارت إلى "ضرورة عدم المبالغة في بناء مخزونات كبيرة من الغذاء لديها.. لما لهذه الإجراءات من زيادات متسارعة في أسعار الأغذية حول العالم".

وتشهد أسعار السلع الأساسية بصدارة الأغذية، زيادات حادة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/ شباط الماضي، وسط ضعف في سلاسل الإمدادات العالمية.