أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري

أعلنت أوكرانيا، الخميس، قطع علاقاتها مع النظام السوري على خلفيه اعترافه باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيتين شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان أن كييف اعتبرت قرار النظام السوري "عملا غير ودي، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وأضافت" "لا يساورنا شك في أن النظام السوري يحاول إضفاء الذاتية المزعومة على منطقتي دونيتسك ولوهانسك الواقعتين تحت الاحتلال الروسي بتعليمات من الأوصياء عليه في الكرملين".

وقالت إنه "ردا على هذا العمل غير الودي، تعلن أوكرانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا دون أن تقطع العلاقات القنصلية بموجب المادة الثانية من اتفاقية فيينا لعلاقات القنصلية الموقعة بتاريخ 1963".

وأكدت أن أوكرانيا بدأت في فرض عقوبات اقتصادية على أفراد ومؤسسات سورية، بما في ذلك حظر تجاري ضد نظام الأسد.

وأعلن النظام السوري، الأربعاء، الاعتراف بما أسماه استقلال وسيادة "جمهوريتي لوهانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية"، شرقي أوكرانيا.

ولا تعترف بهاتين "الجمهوريتين" سوى روسيا حليفة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بينما ترفض كييف والغرب والمجتمع الدولي انفصال المنطقتين عن أوكرانيا.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير/ شباط الماضي، مرسومين يقضيان باعتراف روسيا بما يُسمى "استقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك"، عن أوكرانيا.

وبعدها بثلاثة أيام بدأت روسيا شن هجوم عسكري متواصل في جارتها أوكرانيا خلف مأساة إنسانية، كما أضر بقطاعي الغذاء والوقود على مستوى العالم ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.

وتقول موسكو إن خطط أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) تمثل تهديدا للأمن القومي الروسي، وتطالبها بالحياد والتخلي عن هذه الخطط، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.