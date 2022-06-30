بوتين: سنرد بالمثل في حال نشر الناتو قواتا في السويد وفنلندا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده سترد "بالمثل" في حال نشر حلف شمال الأطلسي "الناتو" قوات عسكرية في فنلندا والسويد.

جاء ذلك ردا على دعوة الناتو رسميا، أمس الأربعاء، السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية تصريحات لبوتين أدلى بها في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، في العاصمة التركمانستانية عشق أباد، لم يستبعد فيها نشوء توترات في علاقات موسكو مع هلسنكي واستوكهولم بشأن انضمامهما إلى الناتو.

وقال بوتين: "ليست لدينا مشاكل مع السويد وفنلندا كالتي مع أوكرانيا، وليس لدينا خلافات حدودية".

وأضاف: "إذا رغبت فنلندا والسويد في الانضمام (لحلف الناتو)، فالأمر متروك لهم. يمكنهم الانضمام إلى ما يريدون".

وحذر من أنه "إذا تم نشر وحدات عسكرية هناك، فسنكون مضطرين للرد بشكل مماثل، وإثارة نفس التهديدات لتلك المناطق التي تنشأ فيها تهديدات لنا".

حذرت روسيا فنلندا والسويد مرارا من الانضمام إلى الناتو قائلة إن هذا سيؤدي إلى "عواقب عسكرية وسياسية خطيرة" ستجبرها على "استعادة التوازن العسكري" من خلال تعزيز دفاعاتها في منطقة بحر البلطيق، بما في ذلك نشر أسلحة نووية.

الأربعاء، علق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على دعوة الناتو فنلندا والسويد للانضمام للحلف قائلا: "ندين المسار غير المسؤول لحلف شمال الأطلسي الذي يدمر الهيكل الأوروبي، أو ما تبقى منه".

وأضاف: "لدي شكوك كبيرة حول ما إذا كانت الفترة المقبلة ستكون هادئة بالنسبة لجيراننا في شمال أوروبا".

وتختتم اليوم أعمال القمة 32 للحلف التي تعقد حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة 28-30 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 41 دولة من أصل 44، فضلا عن وزراء الخارجية والدفاع.