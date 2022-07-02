البنتاغون يخصص 820 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الجمعة، منح مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار.

وقال متحدث البنتاغون تود بريسيلي، إن الوزارة أعلنت مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار، تشمل أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة "هيرماس"، إضافة إلى نظامين متقدمين صواريخ أرض ـ جو "NASAMS"، وما يصل إلى 150 ألف طلقة من ذخيرة مدفعية عيار 155 ملم، وأربعة رادارات مضادة للمدفعية.

وأضاف في تصريحات صحفية: "تواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات لتلبية متطلبات ساحة المعركة المتطورة".

وخصصت الولايات المتحدة حتى الآن، قرابة 7.6 مليارات دولار مساعدة أمنية لأوكرانيا منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة في 2021، بما في ذلك نحو 6.9 مليارات دولار منذ بدء الحرب الروسية ضد كييف في 24 فبراير/شباط الماضي.

ومنذ عام 2014 ، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 8.8 مليارات دولار مساعدة أمنية لأوكرانيا.