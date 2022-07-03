"انفجارات قوية" تهز مدينة بيلغورود الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة بجروح على الأقل في سلسلة "انفجارات قوية" هزّت مدينة بيلغورود الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية،

وقال حاكم المنطقة فياشيسلاف غلادكوف على "تلغرام" الأحد: "نحاول حاليا تحديد ظروف الحادثة. كانت الدفاعات المضادة للطائرات تعمل"، مضيفا أن 11 مبنى سكنيا و39 منزلا تضررت في الانفجارات التي وقعت في ساعات الصباح الأولى.

ولم يتّهم المصدر أوكرانيا بشكل واضح بالوقوف وراء الضربات.

وأفاد غلادكوف بأنه توجّه إلى الشوارع الخمسة التي تأثرت بالانفجارات في شمال بيلغورود، ليس بعيدا عن وسط المدينة.

وذكر أنه تم نقل رجل وطفل من بين المصابين إلى المستشفى بينما يجري علاج الجريحين الآخرين في الموقع.

ومنذ أطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، اتّهمت موسكو كييف مرارا بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، تحديدا في منطقة بيلغورود.

واتّهم غلادكوف أوكرانيا مطلع نيسان/أبريل بمهاجمة مخزن للوقود في المدينة باستخدام مروحيتين.