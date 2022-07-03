عدد كبير من القتلى في قصف روسي براجمات الصواريخ على مدينة سلوفيانسك الأوكرانية

قصفت روسيا براجمات الصواريخ مدينة سلوفيانسك شرقي أوكرانيا الأحد ما أدى إلى سقوط "عدد كبير من القتلى والجرحى"، كما أعلن رئيس البلدية.

وقال فاديم لياخ رئيس بلدية المدينة في تسجيل مصور على فيسبوك "قصف براجمات صواريخ على سلوفيانسك هو الأعنف منذ فترة طويلة. هناك خمسة عشر حريقا والعديد من القتلى والجرحى".

بدورها، أوضحت تيتيانا إغناتشنكو وهي ناطقة باسم منطقة دونيتسك التي تقع فيها سلوفيانسك لموقع "سوسبيلني" الأوكراني أن القصف خلّف "ستة قتلى و15 جريحا" وكررت مناشدة السلطات للسكان مغادرة المنطقة، فيما تقع خطوط المواجهة الآن على مسافة كيلومترات قليلة من سلوفيانسك.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، اشتعلت النيران في إحدى أسواق المدينة بعد هذه الضربات الروسية.

وإلى الجنوب، تعرضت مدينة كراماتورسك، المركز الإداري لمنطقة دونباس، للقصف لليوم الثاني على التوالي بصواريخ سميرتش، وفق رئيس بلدية المدينة أولكسندر غونتشارنكو الذي أوضح أن الضربات استهدفت منطقة سكنية وفندقا غير مأهول، ولم تسفر عن إصابات.