بوتين يأمر جيشه بمواصلة المعارك في أوكرانيا ومؤتمر دولي لإعادة الإعمار

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيشه بمواصلة الهجوم في شرق أوكرانيا بعد سيطرته على مدينة ليسيتشانسك، فيما يعقد في سويسرا مؤتمر دولي لإعادة الإعمار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر الفيديو عند افتتاح الاجتماع الذي يجري في لوغانو بجنوب سويسرا، إن "إعادة بناء أوكرانيا هي المهمة المشتركة للعالم الديمقراطي بأسره" و"أهم إسهام في السلام في العالم".

ويعقد المؤتمر الذي يستمر حتى الثلاثاء فيما أمر بوتين قواته في لقاء مع وزير الدفاع سيرغي شويغو بـ"تنفيذ مهمتها وفقا للخطط التي تمت الموافقة عليها".

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية مساء الأحد انسحاب قواتها من ليسيتشانسك، آخر معقل لكييف في منطقة لوغانسك التي أعلنت موسكو السيطرة عليها بالكامل.

وبات الهدف الأول للقوات الأوكرانية الآن احتواء التقدم الروسي غربا نحو مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الكبريين في منطقة دونيتسك المجاورة.

وأعلنت متحدثة باسم القوات الأوكرانية الإثنين رفع العلم الوطني مجددا على جزيرة الثعبان بعد استعادتها من القوات الروسية.

- "تجاوز تدريجي"

بعد استيلائها على ليسيتشانسك في مرحلة أساسية في خطتها للسيطرة على حوض دونباس الصناعي الذي ينطق غالبية سكانه بالروسية ويسيطر على جزء منه انفصاليون موالون لموسكو منذ 2014، "يسعى العدو بشكل رئيسي لأن يتجاوز تدريجيا" قدرات القوات الأوكرانية على هذا المحور، وفق ما أفادت رئاسة الأركان الأوكرانية الإثنين.

وأفاد حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو عن مقتل عشرة أشخاص بينهم طفلان الأحد في ضربات روسية في سلوفيانسك ومحيطها.

ومع اقتراب خط الجبهة من سلوفيانسك، تدعو السلطات الأوكرانية السكان إلى مغادرة المنطقة.

وكانت شوارع المدينة شبه مقفرة صباح الإثنين على ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس. وفي السوق المركزي وسط المدينة الذي اجتاحه حريق اندلع جراء ضربة روسية، كان بعض الباعة يعرضون منتجات أساسية فيما آخرون يزيلون الركام المتفحم.

وأعرب باعة وسكان التقتهم فرانس برس وبعضهم في حال الصدمة، عن خوفهم من الأيام والأسابيع المقبلة، فيما يسمع دوي قصف في البعيد.

في سيفيرسك الواقعة بين ليسيتشانسك وسلوفيانسك، يبدو أن القوات الأوكرانية تعتمد على خط دفاع بين هذه المدينة ومدينة باخموت إلى الجنوب لحماية سلوفيانسك وكراماتورسك.

وأفاد سكان تحدثت إليهم فرانس برس عن اشتداد القصف على سيفيرسك في الأيام الأخيرة.

وأكدت هيئة أركان الجيش الأوكراني في مؤتمر صحافي صباح الاثنين "كثف العدو قصفه على مواقعنا باتجاه باخموت".

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير "سبعة مراكز قيادة" أوكرانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة "من بينها قيادة الفوج المجوقل الخامس والعشرين في منطقة سيفيرسك"، وهو أمر يتعذر التثبت منه من مصدر مستقل.

- 104 مليارات دولار

في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا في شمال شرق البلاد، قتل ثلاثة مدنيين في قصف قبل فجر الإثنين، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وفي بوتشا، رغم عودة السكان إلى مدينتهم المدمرة التي شهدت مجازر، إلا أنهم لا يجرؤون بعد على التفكير في إعادة الإعمار في ظل الغموض المحيط بالمستقبل. ولا تزال آثار المعارك ظاهرة في كل مكان من المدينة، من زجاج محطم وآثار رصاص وفجوات في الجدران.

وقالت فيرا سيمينيوك البالغة 65 عاما "نذهب إلى النوم من غير أن نعرف إن كنا سنستيقظ في الغد" مضيفة "الجميع عادوا وبدأوا يصلحون المنازل، العديدون يبدلون زجاج النوافذ. سيكون الأمر فظيعا إن عاد كل شيء وترتب ترك كل شيء مرة جديدة".

وفيما تبقى نتيجة الحرب غير مؤكدة على الرغم من المساعدات العسكرية والمالية الكبيرة من الحلفاء، يسعى مؤتمر لوغانو لرسم معالم إعادة إعمار أوكرانيا مستقبلا.

وقال زيلينسكي الأحد إن "المهمة هائلة فعلا" حتى لو اقتصرت على الأراضي المحررة فقط.

وكان منظمو المؤتمر يأملون بحضور زيلينسكي شخصياً إلا أنه اكتفى كالعادة بمداخلة عبر الفيديو خلال اللقاء الذي يجمع مسؤولين من الدول الحليفة لأوكرانيا والمؤسّسات الدولية وكذلك من القطاع الخاص.

وكان المؤتمر مقررا قبل الاجتياح الروسي لأوكرانيا بكثير وكان سيناقش أساسا الإصلاحات في هذا البلد لا سيما مكافحة الفساد المستشري، لكن أعيد تركيزه على الإعمار.

ووصل رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال ورئيس البرلمان رسلان ستيفانشوك إلى لوغانو الأحد على أن يلتقيا خصوصا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لإرساء أسس "خطة مارشال" لأوكرانيا تقدر قيمتها بما بين عشرات ومئات مليارات الدولارات.

ورأى روبير مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر في مقابلة مع محطة "ار تي اس" التلفزيونية السويسرية أن عملية إعادة البناء بحد ذاتها يجب أن تنتظر نهاية القتال لكن من الحيوي توفير "أفق إيجابي للمدنيين".

وقدرت كلية كييف للاقتصاد قيمة الأضرار التي لحقت حتى الآن بالمباني والبنى التحتية بحوالى 104 مليارات دولار، فيما خسر اقتصاد البلد حتى الآن 600 مليار دولار وفق بعض التقديرات.

ومن المتوقع أن يعرض بنك الاستثمار الأوروبي إنشاء صندوق جديد لأوكرانيا قد تصل قيمته إلى مئة مليار يورو وفق مصادر مطلعة.

وستدعم المملكة المتحدة، أحد أنشط حلفاء أوكرانيا، بصورة خاصة إعادة بناء كييف ومنطقتها استجابة لطلب زيلينسكي، على ما أفادت وزارة الخارجية البريطانية الأحد.