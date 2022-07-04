بوتين يعلن السيطرة الكاملة على لوغانسك شرقي أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، النصر في منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا، وذلك بعد يوم واحد من انسحاب القوات الأوكرانية من آخر معقل للمقاومة في المنطقة.

في اجتماع متلفز اليوم الإثنين، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بوتين بأن القوات الروسية سيطرت على لوغانسك، التي تشكل مع إقليم دونيتسك المجاور قلب دونباس الصناعي في أوكرانيا.

قال شويغو لبوتين إن "العملية" اكتملت الأحد، بعد أن اجتاحت القوات الروسية مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل للقوات الأوكرانية في لوغانسك.

بدوره، قال بوتين إن الوحدات العسكرية "التي شاركت في الأعمال العدائية الفعلية وحققت النجاح والنصر" في لوغانسك، "يجب أن تستريح، وتزيد من قدراتها القتالية".

جاء إعلان بوتين في الوقت الذي حاولت فيه القوات الروسية تعميق هجومها في شرق أوكرانيا، بعد أن أكد الجيش الأوكراني انسحاب قواته من ليسيتشانسك الأحد.

وقال حاكم لوغانسك سيرغي هايداي الإثنين إن القوات الأوكرانية انسحبت من المدينة لتجنب الحصار.